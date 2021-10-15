МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и растет к иене в пятницу вечером после выхода целого ряда макростатистических данных в США, свидетельствуют данные торгов.

Золото дешевеет более чем на 1%

Инвесторы обратили внимание на данные о том, что розничные продажи в США увеличились за сентябрь на 0,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали, напротив, снижения показателя на 0,2%.

В то же время индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к американской экономике, в октябре, по предварительной оценке, снизился до 71,4 пункта с сентябрьских 72,8 пункта. Эксперты прогнозировали его рост до 73,1 пункта.

Прогнозируя возможные колебания доллара, экономист Capital Economics Джонатан Петерсен (Jonathan Petersen), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что возможное начало сокращение объема выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС) США в ближайшие месяцы не окажет значительного влияния на динамику доллара. Это, по словам аналитика, связано с тем, что мировые центробанки проводят ужесточение своей монетарной политики либо раньше ФРС, либо в одно время с ней.