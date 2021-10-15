Курс российской валюты к основным резервным валютам на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал противоречивые колебания – сначала немного снизился, видимо, чтобы получше оттолкнуться вверх. В итоге доллар и евро обновили минимум с июля 2020 года – 70,905 рубля и 82,25 рубля, соответственно.

Основным курсообразующим фактором для рубля в исследуемый период по-прежнему оставалась дорогая нефть. Баррель сорта Brent обновил ценовой максимум за три года, подорожав в район 85 долларов.

Позитивная динамика фондовых рынков, реагирующих на хорошую квартальную финансовую отчетность западных компаний, добавляла позитива. Наконец, геополитический фактор на фоне визита в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд также поддерживал курс рубля.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 80 копеек до уровня 71,05 рубля, евро – на 75 копеек до 82,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 6 тысячи, против 5,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ АНАЛИЗИРОВАЛ НЕФТЬ И МАКРОДАННЫЕ

Рубль начал рабочую неделю повышением против доллара и евро, опираясь на дорожающую нефть, продолжившую отыгрывать состояние рынка газа. В Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Потребители переключаются на нефть как альтернативный источник энергии, в результате чего спрос на это сырье повышается, в то время как предложение на рынке оказалось недостаточным.

Игроки внутреннего российского рынка обратили также внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России не видит необходимости оставлять запас для повышения ключевой ставки, чтобы синхронизировать ужесточение своей денежно-кредитной политики с увеличением ставок ФРС США. Это может быть сигналом к скорому завершению цикла повышения ставки ЦБ РФ, что позитивно для курса рубля.

Впрочем, внешний фон в середине недели оставался нейтральным. Инвесторы ожидали данные об инфляции в США в сентябре, а также — публикации протоколов сентябрьского заседания Федрезерва США, из которых могли стать более понятными планы регулятора по сворачиванию мягкой денежно-кредитной политики.

Сами данные зафиксировали ускорение инфляции в США в сентябре до 5,4% (в годовом исчислении) с 5,3% месяцем ранее при ожиданиях ее сохранения на уровне августа. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% при прогнозе в 0,3%. Впрочем, на фоне высокой ликвидности на мировых финансовых рынках инвесторы не очень обеспокоились ростом инфляции как фактором возможного ускорения сроков сворачивания мягкой монетарной политики основными финансовыми регуляторами. Не дал опасных сигналов и американский Федрезерв.

Определенным негативом для рубля стали лишь оценки ЦБ РФ о том, что инфляционные ожидания в России продержатся на повышенном уровне более продолжительное время. При этом годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году.

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение рабочей недели рубль провел в режиме ощутимого укрепления и обновления многомесячных максимумов против главных резервных валют.

Нефть впервые за три года пошла на отметку 85 долларов, потянув за собой и рубль. Инвесторы отыгрывали октябрьские оценки Международного энергетического агентства (МЭА). Оно повысило прогнозы мирового спроса на нефть и теперь ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки по итогам текущего года и на 3,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году. В сентябре рост спроса ожидался на уровне 5,2 миллиона и 3,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Свою роль в укреплении рубля сыграл и внешнеполитический фактор: так, в СМИ снова подтвердилась информация о том, что администрация американского президента не планирует вводить санкции против газопровода "Северный поток 2". А состоявшийся на неделе визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ дал надежду на сближение позиций России и США по ряду вопросов, включая урегулирование конфликта с Украиной, полагают эксперты.

Малые объемы размещений ОФЗ Минфином РФ в последние недели имеют противоречивое влияние. С одной стороны, они не поддерживают высокий спрос на рублевую ликвидность. С другой, сокращение предложения ведет к росту спроса и соответственно – цены всех рублевых облигаций, что позитивно для рубля.

Ведомство на аукционах в прошлую среду в полном объеме разместило ОФЗ двух серий лишь на 20 миллиардов рублей при совокупном спросе в 55 миллиардов рублей.

Тем не менее, пока есть все условия для продолжения укрепления рубля в район, соответствующий психологически значимой отметке 70 рублей за доллар, тем более что российская валюта вышла на рекордно низкие уровни по сравнению с нефтью – стоимость барреля марки Brent уже превысила уровень в 6000 рублей (71 рубль за доллар*84,9 доллара за баррель). Пора бы ей скорректироваться вниз, например, за счет падения курса доллара к рублю.