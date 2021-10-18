МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (сентябрь) 8,9% 7,3% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 1,2% 0,2% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (3кв2021) 7,9% 4,9% (факт)
5:00 CNY Китай — ВВП Китая YTD (г/г) (3кв2021) 12,7% 9,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (сентябрь) 5,3% 3,1% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (сентябрь) 13,1% 11,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,1% 4,9% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
12:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь) 260,2 тыс 255 тыс
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (август) 14,19 млрд канад. долл  
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (сентябрь) 5,95%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,2%
17:40 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    
18:30 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна    
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США -171 млрд долл  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (август) 2 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB Global Ports — операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB Группа Эталон — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB Газпром — СД (о согласии на совершение сделки с Газпромбанком и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ)    