МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается на уходе инвесторов от риска, следует из данных Московской биржи. Рубль плавно снижается к доллару и незначительно повышается к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,41%, до 4244,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1878,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 14 копеек, до 71,17 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 82,4 рубля.

Акции "Северстали" растут на 0,87% после рекомендации совета директоров выплатить 85,93 рубля дивидендов на акцию за третий квартал 2021 года.

Цена нефти растет на 0,75%, до 85,53 доллара за баррель сорта Brent.