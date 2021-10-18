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https://1prime.ru/Financial_market/20211018/834980487.html
Российский рынок акций снижается в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается на уходе инвесторов от риска, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на... ПРАЙМ, 18.10.2021
рынки, новости, торги, биржи, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника снижается на уходе инвесторов от риска, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,41%, до 4244,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1878,43 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 14 копеек, до 71,17 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 82,4 рубля.
Акции "Северстали" растут на 0,87% после рекомендации совета директоров выплатить 85,93 рубля дивидендов на акцию за третий квартал 2021 года.
Цена нефти растет на 0,75%, до 85,53 доллара за баррель сорта Brent.