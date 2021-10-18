МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется в умеренном минусе за счёт фиксации прибыли отдельными участниками рынка при в целом негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.36 мск снижается на 0,33%, до 4247,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,74% до 1877,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 24 копейки, до 71,27 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 82,64 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,95%, до 85,67 доллара за баррель. Курс рубля умеренно снижается на уходе инвесторов от риска

Фьючерсы на ведущие американские индексы и зарубежные торговые площадки сдержанно понижаются.

"В понедельник, 18 октября, российский фондовый рынок показывает отрицательную динамику. Снижение преимущественно вызвано негативным внешним фоном, который связан со слабыми макроэкономическими данными в Китае и опасениями насчёт роста инфляции. При этом поддержку российскому рынку оказывают растущие цены на нефть, которые в моменте впервые с 2018 года превысили отметку 86 долларов за баррель", — говорит Сергей Кауфман из "Финама".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Мы видим на российском рынке акций фиксацию позиций в основных "голубых фишках" — "Газпроме" и Сбербанке, хотя кроме чисто технических моментов поводов для продаж нет", — добавляет Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Но наиболее заметно хуже рынка, помимо обыкновенных акций Сбербанка (-1,9%) и бумаг "Газпрома"(-0,85%), выглядят акции "Алросы"(-6,51%). На котировки акций компании давление оказывает отсечка по дивидендам за прошлое полугодие. Россия в августе сохранила второе место по добыче нефти в мире

С другой стороны, в заметном плюсе торгуются акции "Камаза"(+9%) — инвесторы продолжают отыгрывать позитивную финансовую отчетность за первые три квартала. Также динамику заметно лучше рынка показывают акции "Мечела" — префы дорожают на 7,1%, обыкновенные акции –на 3,92%, а также расписки Mail.Ru(+3,28%) и акции ПИКа (+3,6%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи продолжает снимать "техническую перекупленность", и ближайший значительный уровень поддержки расположен на отметке 4100 пунктов, считает Кауфман.

Впрочем, в целом относительно нейтральный внешний фон при продолжающей дорожать нефти может в итоге привести к росту к концу дня индекса Мосбиржи в район 4280 пунктов, а индекса РТС — 1900, не исключает Донецкий.

"Во второй половине дня прогнозируем умеренно позитивную динамику на отечественном фондовом рынке", — согласен и Александр Осин из компании "Фридом финанс".