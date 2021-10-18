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Российский рынок акций снизился на негативной динамике мировых рынков
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Российский рынок акций снизился в понедельник по основным биржевым индексам из-за негативной динамики на мировых рынках, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 18.10.2021
рынки, новости, индекс ртс, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в понедельник по основным биржевым индексам из-за негативной динамики на мировых рынках, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,32%, до 4248,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1876,56 пункта.
Разница в динамике индексов объясняется укреплением доллара — сейчас на 28 копеек, до 71,30 рубля.
Западные фондовые индексы сейчас преимущественно снижаются, а цена на нефть к вечеру также ушла в минус и теряет 0,3% — 84,6 доллара за баррель сорта Brent.