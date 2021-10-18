МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в понедельник по основным биржевым индексам из-за негативной динамики на мировых рынках, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,32%, до 4248,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1876,56 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется укреплением доллара — сейчас на 28 копеек, до 71,30 рубля.

Западные фондовые индексы сейчас преимущественно снижаются, а цена на нефть к вечеру также ушла в минус и теряет 0,3% — 84,6 доллара за баррель сорта Brent.