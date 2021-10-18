МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на своей площадке, которое должно быть завершено до конца 2021 года, говорится в сообщении биржи.

"Компания в настоящее время рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций на СПБ Бирже, которое должно быть завершено до конца 2021 года. Компания считает, что проведение IPO на платформе СПБ Биржи – важнейший этап на пути СПБ Биржи к реализации своей стратегической цели стать публичной компанией, который максимизирует возможности участия российских розничных инвесторов", — говорится в сообщении.

После проведения IPO ожидается, что акции будут торговаться в котировальном списке первого уровня на "СПБ Бирже" под тикером SPB. Компания планирует использовать привлеченные в ходе IPO средства для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО "Бест Эффортс Банк" (СПБ Банк) и НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (СПБ Клиринг).

Кроме того, 23 сентября ЦБ РФ выдал компании разрешение на создание программы депозитарных акций за пределами РФ. До окончания первого полугодия 2022 года компания планирует подать в комиссию США по ценным бумагам и биржам регистрационное заявление для регистрации новых и ранее выпущенных акций компании в форме американских депозитарных акций в США в рамках последующего публичного размещения акций и депозитарных акций инвесторам в США и на других рынках. Компания также планирует подать заявление для листинга депозитарных акций на бирже Nasdaq Global Select Market.

"Компания считает, что последующий листинг ее ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки должен привести к выполнению стратегической цели СПБ Биржи стать публичной компанией", — говорится в сообщении.