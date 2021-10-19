МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Доллар слабеет на снижении доходности гособлигаций США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,3%, до 4260,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1894,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 43 копейки, до 70,86 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 82,56 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,45%, до 84,7 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,2%.