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https://1prime.ru/Financial_market/20211019/834990053.html
Российский рынок акций открыл торги ростом
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Российский рынок акций в начале торгов вторника демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,3%, до... ПРАЙМ, 19.10.2021
рынки, новости, торги, биржи, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника демонстрирует рост на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск растёт на 0,3%, до 4260,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1894,06 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 43 копейки, до 70,86 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 82,56 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,45%, до 84,7 доллара за баррель.
Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,2%.