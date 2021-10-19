МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник утром слабо колеблются около уровней предыдущего закрытия в поисках направления дальнейшего движения, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открыл торги ростом

По состоянию на 10.35 мск французский индекс CAC 40 растет на 0,03%, до 6674,9 пункта, немецкий DAX снижается на 0,05%, до 15466,5 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,07%, до 7199,8 пункта.

На европейский фондовых рынках во вторник утром наблюдается невнятная динамика, поскольку инвесторы оценивают ряд факторов. С одной стороны, это оптимистичные торговые сессии в Азии и США. "Сегодняшняя азиатская торговая сессия продемонстрировала рост цен акций, и это, похоже, выльется в умеренное восстановление цен на европейских рынках после вчерашнего отката", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Что же касается Штатов, то в первые дни сезона финансовой отчетности американские компании продемонстрировали позитивные экономические результаты.

С другой стороны, трейдеры следят за ситуацией с дорогим газом в Европе. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ на мировом рынке начали снижаться.