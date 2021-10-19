Бумаги российских компаний в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.59 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,1%, до 8,94 доллара, "Новатэка" — снижается на 0,17%, до 265,85 доллара, "Лукойла" — на 0,05%, до 102,95 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,05%, до 10,21 доллара, "Газпром нефти" — дешевеют на 0,14%, до 36,65 доллара.
Расписки "Норникеля" поднимаются в цене на 1,94%, до 33,04 доллара, "Северстали" — на 0,7%, до 23,06 доллара, НЛМК — на 0,36%, до 30,89 доллара.
Бумаги ВТБ дорожают на 0,85%, до 1,54 доллара, Сбербанка — на 0,2%, до 20,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 1,5%, до 106,97 доллара.
GDR АФК "Система" растут в цене на 2,15%, до 8,09 доллара, "Магнита" — на 0,31%, до 17,71 доллара. Цена бумаг "Ленты" растёт на 0,39%, до 3,2 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20211019/834990593.html