МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций открыл торги ростом

По состоянию на 10.59 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растёт на 0,1%, до 8,94 доллара, "Новатэка" — снижается на 0,17%, до 265,85 доллара, "Лукойла" — на 0,05%, до 102,95 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,05%, до 10,21 доллара, "Газпром нефти" — дешевеют на 0,14%, до 36,65 доллара.

Расписки "Норникеля" поднимаются в цене на 1,94%, до 33,04 доллара, "Северстали" — на 0,7%, до 23,06 доллара, НЛМК — на 0,36%, до 30,89 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,85%, до 1,54 доллара, Сбербанка — на 0,2%, до 20,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 1,5%, до 106,97 доллара.

GDR АФК "Система" растут в цене на 2,15%, до 8,09 доллара, "Магнита" — на 0,31%, до 17,71 доллара. Цена бумаг "Ленты" растёт на 0,39%, до 3,2 доллара.