МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в плюсе на внешнем позитиве, при этом долларовый индекс РТС благодаря ослаблению американской валюты подскакивал выше 1900 пунктов — впервые с начала августа 2011 года, следует из данных Московской биржи. Эксперт допустил падение доллара ниже 70 рублей

Индекс Мосбиржи к 14.44 мск растёт на 0,38%, до 4264,45 пункта.

Долларовый индекс РТС увеличивается на 0,96% до 1894,64 пункта. Чуть раньше индекс поднимался до 1900,29 пункта – уровня начала августа 2011 года.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 38 копеек, до 70,91 рубля, курс евро торгуется без существенных изменений, возле цены закрытия предыдущего дня — отметки 82,70 рубля, с минимальными колебаниями.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,7%, до 84,9 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,5%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Сегодня торги на российском рынке преимущественно проходят позитивно. Мы связываем это с хорошим внешним фоном. Цены на нефть продолжили рост после вчерашнего небольшого падения, а американские фьючерсы указывают на позитивное открытие торгов в США сегодня", — отмечает Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".

Наиболее существенный рост демонстрируют акции "Акрона" (+2,54%), "Полюса" (+2,3%), "Норникеля" (+1,7%). Бумаги "Алросы"(+1,5%) отскакивают вверх, после вчерашнего снижения котировок в пределах 7%, связанного с дивидендной отсечкой.

Хуже рынка выглядят акции ПИКа (-2,88%), "Газпром нефти"(-1,1%) и "Русала"(-3,11%). Нефть ускорила рост на слабом долларе и ожиданиях по спросу

ПРОГНОЗЫ

"Полагаем, что оптимизм на рынках сохранится до конца дня, чему также будет способствовать благоприятный внешний фон", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка. А при сохранении позитивного внешнего фона индекс РТС способен закрепиться выше уровня 1900 пунктов, а индекс Мосбиржи может приблизиться к историческим максимумам, добавляет Донецкий. Более того, основной индекс протестирует исторический максимум, расположенный на уровне 4292,68 пункта, не исключает Игорь Додонов из "Финама".

Впрочем, скорее он пока будет консолидироваться на достигнутых уровнях, предполагает Додонов. Но в целом основные желания инвесторов пока — покупать, следует из оценок экспертов.

"Сегодня ориентир для закрытия индекса Мосбиржи: 4250–4290 пунктов, по индексу РТС: 1850-1900 пунктов. В ближайшее время мы не ожидаем причин для полного разворота растущего тренда", — заключает Евгений Линчик из компании "Сбер управление активами".