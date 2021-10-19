МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут на фоне сильных финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США уверенно растут на корпоративных новостях

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33% — до 35373,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 15081,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 4502,29 пункта.

Сильные финансовые показатели американских компаний перевешивают опасения ускорения инфляции и замедления роста экономики, прокомментировал агентству Market Watch аналитик Tigress Financial Иван Файнсет (Ivan Feinseth).

Так, чистая прибыль Johnson & Johnson за девять месяцев выросла в годовом выражении на 24,4% — до 16,1 миллиарда долларов. На этом фоне акции компании растут в цене на 1,1%.

В то же время акции Halliburton дешевеют на 2,7%. Компания в третьем квартале получила 236 миллионов долларов чистой прибыли против убытка в 17 миллионов годом ранее, но выручка оказалась несколько ниже прогнозов.

Статистика по стране оказалась слабой. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, снизилось на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,555 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 1,62 миллиона.