Фондовые биржи США растут на корпоративных отчетностях
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут на фоне сильных финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33% — до 35373,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 15081,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 4502,29 пункта.
Сильные финансовые показатели американских компаний перевешивают опасения ускорения инфляции и замедления роста экономики, прокомментировал агентству Market Watch аналитик Tigress Financial Иван Файнсет (Ivan Feinseth).
Так, чистая прибыль Johnson & Johnson за девять месяцев выросла в годовом выражении на 24,4% — до 16,1 миллиарда долларов. На этом фоне акции компании растут в цене на 1,1%.
В то же время акции Halliburton дешевеют на 2,7%. Компания в третьем квартале получила 236 миллионов долларов чистой прибыли против убытка в 17 миллионов годом ранее, но выручка оказалась несколько ниже прогнозов.
Статистика по стране оказалась слабой. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, снизилось на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,555 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 1,62 миллиона.
https://1prime.ru/Financial_market/20211019/834995002.html