МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль прибавляет вечером во вторник к доллару и меньше к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Фьючерсы на газ в Европе снизились до примерно $1100 за тысячу кубов

Рост нефтяных котировок, ослабление доллара к мировым валютам и преобладание позитивной динамики на фондовых площадках сигнализируют о повышении аппетита к риску, что позитивно и для курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.43 мск падал на 37 копеек, до 70,92 рубля, курс евро снижался на 15 копеек, до 82,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта во вторник повышается к доллару и меньше к евро на фоне укрепления европейской валюты против американской на форексе на 0,3%, до 1,1644 доллара за евро.

Кроме общего усиления аппетита к риску на мировых рынках, фактором давления на доллар стала слабая макроэкономическая статистика по США. Так, количество новостроек в США в сентябре снизилось на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,555 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 1,62 миллиона.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,3%, до 93,7 пункта. Теряет американская валюта и к многим "развивающимся валютам", в частности, против китайского юаня – 0,7%, до 6,383 юаня за доллар.

Кроме форекса, поддержка рублю приходит и с нефтяного рынка. Он прибавляет 0,9%, достигая 85,1 доллара за баррель марки Brent. Основные факторы, влияющие на стоимость нефти, среди которых кризис на европейском газовом рынке, сохраняются, что не дает котировкам уйти в "красную зону" и удерживает их неподалеку от максимумов за три года (86,04 доллара).

Инвесторы обратили внимание на оценки ЦБ РФ по обслуживанию внешнего долга. Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в IV квартале 2021 года могут составить до 15,7 миллиарда долларов (на 27% меньше, чем годом ранее) и в I квартале 2022 года — до 10,2 миллиарда долларов (на 14% меньше, чем годом ранее).

В итоге, доллар и евро теряют 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent. Российский рынок акций вырос на позитиве на мировых рынках

ПРОГНОЗЫ

В ближайшей перспективе при сохранении текущих риск-аппетитов, ценовых уровней в сырье и поддержке со стороны подготовки компаний к налоговому периоду курс может протестировать зону значений 70-70,5 рубля за доллар, оценивает перспективы Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Прогноз по курсу доллара на 20 октября – 70,5-71,8 рубля, добавляет он.

Укрепление рубля может продолжиться до конца года по нескольким причинам, среди которых рост ключевой ставки (сейчас 6,75%) – как ответ на растущую инфляцию в России, считает Игорь Евсин из УК "Альфа-Капитал". Профицит бюджета, сложившийся, в том числе за счет налоговой нагрузки на добывающие компании, снижает потребность в привлечении долга, а высокие цены на сырье толкают рубль вверх, несмотря на действующее бюджетное правило, добавляет он.

"В то же время как для ЦБ РФ, так и для бюджета крепкий рубль – источник валютных рисков. По достижении курсом уровня 70 рублей за доллар повышается вероятность словесных интервенций, вслед за которыми могут последовать более серьезные меры. В этой связи курс в районе 68-70 рубля за доллар по итогу года выглядит вполне достижимым значением", — оценил ситуацию Евсин.