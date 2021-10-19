АНТАКЬЯ (Турция), 19 окт — ПРАЙМ. Действия центробанка Турции и вмешательство в его политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана подорвали доверие граждан к национальной валюте, остановить падение курса турецкой лиры можно будет лишь путем предоставления соответствующих гарантий населению, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Рубль растет к доллару и евро на фоне общего оптимизма на рынках

Курс турецкой лиры по отношению к доллару обновил исторический минимум 18 октября — в четвертый раз за минувшую неделю. По состоянию на 9.15 мск понедельника курс вырос до 9,28 лиры за доллар. Лира дешевеет после того, как центробанк Турции 23 сентября снизил учетную ставку до 18% с 19%, тогда как аналитики ждали сохранения ее на прежнем уровне.

В прошлый четверг курс доллара к лире вырос до 9,18 лиры за доллар на фоне новости об увольнении по указу Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы — Семиха Тюмена и Угура Намыка Кучука. В пятницу лира продолжила падение.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на последнем заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.

ОТКАЗ ОТ ЛИРЫ?

"Вмешательство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в политику центробанка каждый раз приводит к заметному снижению стоимости турецкой лиры… Народ начал осознавать, что центробанк полностью потерял независимость", — прокомментировал ситуацию эксперт по экономическим вопросам Фарук Джин. По его словам, люди ожидают дальнейшего падения курса лиры и стремятся делать накопления в иностранной валюте, что идет вразрез с ожиданиями правительства; одновременно начался отток капиталов из страны.

Другая стратегия, к которой также прибегают граждане, — вложение сбережений в покупку недвижимости, несмотря на растущие цены, отметил эксперт. Это, в свою очередь, приведет к еще более заметному удорожанию жилья, предупредил он.

"Падение стоимости турецкой лиры по отношению к иностранной валюте приводит к росту инфляции в стране… Рост обменного курса доллара влечет за собой повышение цен на все потребительские товары, в том числе продовольственные, и снижение покупательной способности населения", — указал эксперт.

В текущих условиях Джин предрекает, что "отказ от турецкой лиры будет расти день за днем". "Турецкой лире будет сложно вернуться к прежней стоимости, поскольку для этого люди должны получить гарантии, способные вернуть их доверие к национальной валюте, в противном случае отток капитала из страны будет продолжаться с огромной скоростью… Сейчас же у правительства нет таких гарантий", — пояснил он. США решились на отчаянный шаг ради доллара

НА ПОРОГЕ ОШИБКИ

Аналогичным образом оценивает ситуацию турецкий эксперт в области экономики Арда Тунджа. Он напомнил, что лира продолжает дешеветь на фоне ожиданий нового снижения учетной ставки в следующий четверг. "Прогнозы относительно снижения ставки, вероятности роста инфляции и падения стоимости турецкой лиры привели к отказу от лиры в пользу иностранной валюты, что, в свою очередь, способствовало росту стоимости иностранной валюты", — пояснил собеседник агентства.

Эксперт полагает, что "правительство совершит огромную ошибку, если снизит процентную ставку, что подстегнет инфляцию". По его словам, доходы населения снижались на протяжении последних семи лет вследствие политики центробанка. Эта политика негативно отражается и на производстве, поскольку оно зависит от импорта зарубежного сырья.

По мнению эксперта, вследствие политики правительства сложная ситуация сложилась и на рынке недвижимости. Введенная в прошлом году система кредитования на покупку жилья привела к тому, что возможность получить кредит на покупку недвижимости под низкий процент стимулировала спрос со стороны состоятельной части населения. Высокий спрос породил, в свою очередь, новый рост цен на жилье, что сделало его менее доступным для людей со средним доходом.

"Турецкое правительство снижает учетную ставку, в то время как развитые государства стремятся ее поднять, чтобы защитить себя от роста инфляции. При этом правительство знает, что это приведет к росту стоимости иностранной валюты и увеличению инфляции. Тем самым мы сталкиваемся с ростом цен вследствие повышения мировых цен на сырье, с одной стороны, и снижения стоимости лиры по отношению к иностранной валюте, с другой", — подвел итог эксперт.