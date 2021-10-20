МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс евро в среду вечером растет по отношению к доллару после выхода данных о рекордном с 2008 года росте потребительских цен в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на опасениях ускорения инфляции

По состоянию на 18.33 мск курс евро к доллару рос до 1,1646 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1632 доллара, курс доллара к иене снижался до 114,22 иены за доллар со 114,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 93,64 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре, по окончательной оценке, ускорилась до 3,4% с 3% месяцем ранее, показатель совпал с прогнозами и предварительной оценкой. Это рекордный темп роста потребительских цен с сентября 2008 года.

Старший экономист Capital Economics по Европе Джек Аллен-Рейнольдс (Jack Allen-Reynolds), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, прогнозирует дальнейшее ускорение инфляции в Европе в краткосрочной перспективе на фоне увеличения цен на энергоносители.

В то же время аналитик полагает, что в 2022 году показатель опустится ниже 2%.