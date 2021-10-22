МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертую торговую сессию подряд обновляет рекордное значение, вместе с ней побила свой рекорд, установленный летом, цена летнего дизтоплива, свидетельствуют данные торгов. Московская биржа определила регламент работы в нерабочие дни

Цена межсезонного дизеля по территориальному индексу Европейской части России в пятницу достигла 53 655 рублей за тонну, увеличившись почти на 1,6%. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,54%, до рекордных 52 148 рублей за тонну, а зимнее — на 0,3%, до 56 584 рублей.

При этом авиакеросин отошел от рекордного значения, достигнутого днем ранее, опустившись в цене на 2,34%, до 56 362 рублей за тонну.

Стоимость автомобильного бензина Аи-92 уменьшилась на 1,36%, до 53 828 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,81%, до 55 096 рублей.

Стоимость мазута в пятницу вернулась к росту, поднявшись на 0,11%, до 28 579 рублей за тонну. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) также подорожал — на 1,17%, до 39 123 рублей за тонну.

Минэнерго объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизтоплива.