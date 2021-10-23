Курс российской валюты к основным резервным валютам на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал противоречивые колебания, которые завершились в пятницу резким взлетом. В итоге рубль, как мы и ожидали, протестировал психологический рубеж в 70 против доллара, после чего немного сполз вниз в рамках коррекции. Доллар и евро обновили минимумы с июня и июля 2020 года, соответственно, упав до 69,82 рубля и 81,28 рубля, соответственно.

Основным курсообразующим фактором для рубля в исследуемый период по-прежнему оставалась дорогая нефть. Баррель сорта Brent обновил ценовой максимум за три года, подорожав в район 86,1 доллара. Спрос на риск также влиял на курсовую динамику рубля.

Однако решающим в пятницу стало повышение Центробанком РФ ключевой ставки сразу на 0,75 процентных пункта до 7,5% годовых и довольно жесткие (с точки зрения денежно-кредитной политики — ДКП) комментарии.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 70 копеек до уровня 70,3 рубля, евро – на 50 копеек до 81,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом как и неделей ранее колебалась около 6 тысяч.

РУБЛЬ ОЖИДАЛ РЕШЕНИЯ ЦБ

Рубль начал рабочую неделю краткосрочным снижением против доллара и евро на фоне локального охлаждения аппетита к риску на мировых рынках. Это было вызвано статданными по Китаю. Рост ВВП страны в третьем квартале в годовом выражении составил всего 4,9% вместо ожидаемых 5,2%, при том, что во втором квартале экономика страны выросла на 7,9%. Замедление роста показателя вызвало опасения относительно состояния всей мировой экономики.

Рост доллара также сигнализировал об ослаблении аппетита к риску, поддержку ему оказывали более реальные перспективы повышения ставки рефинансирования ФРС США после публикации данных о розничных продажах в США, которые оказались выше ожиданий.

При этом рынок нефти оставался на высоких уровнях на фоне перспектив восстановления спроса на топливо в условиях постепенного снятия ковидных ограничений во всем мире. В частности, стало известно, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранных путешественников начиная со следующего месяца.

В то же время, курс доллара оказался на неделе волатильным, и его рост сменялся падением, чем пользовался укреплявшийся рубль. Локальным фактором давления на валюту США стали сомнения в отношении того, назначит ли президент США Джо Байден председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла истекает в феврале 2022 года.

Также игроки обратили внимание на слабую макроэкономическую статистику по США. Так, количество новостроек в США в сентябре снизилось на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,555 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 1,62 миллиона.

Нефть получала импульс к росту, тянув за собой и рубль на данных минэнерго США о динамике запасов топлива в стране. Запасы нефти за прошлую неделю неожиданно снизились на 0,4 миллиона баррелей, до 426,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей, оценило страны. При этом запасы бензина упали на 5,4 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 3,9 миллиона баррелей.

Очередной аукцион Минфина России, который в среду в полном объеме разместил ОФЗ на 20 миллиардов рублей при спросе в 38,994 миллиарда не стал сильным фактором динамики рубля. Пониженный объем размещений в последние недели не дает валюте РФ достаточной поддержки в виде спроса на рублевую ликвидность.

Определенный негатив для рубля принесли и новости о том, что инфляционные ожидания на следующий год вновь вернулись к росту, увеличившись за месяц на 1,3 процентного пункта — до 13,6%, что стало максимальным уровнем с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

Инвесторы ожидали решения регулятора по ставке, задача которого — бороться с инфляцией. Оно было особенно трудным в условиях вводимых в России ограничений в связи распространением ковида, что влечет за собой падение экономического роста.

РЕШЕНИЕ УДИВИЛО ДАЖЕ РУБЛЕВЫХ«БЫКОВ»

В итоге завершение рабочей недели рубль провел в режиме резкого укрепления и обновления многомесячных максимумов против главных резервных валют. Это произошло после того, как ЦБ РФ повысил ключевую ставку шестой раз подряд – на этот раз на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых, хотя эксперты ожидали повышения только до 7,25%.

В заявлении по ключевой ставке ЦБ сохранил сигнал о возможности дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, считает ЦБ.

Таким образом, рубль получил хороший фактор поддержки в виде ожидаемого развертывания carry trade в его пользу на фоне ожидаемого притока средств нерезидентов, привлеченных высокой доходностью, в рублевые активы. Таким образом, протестированная на прочность поддержка в 70 рублей за доллар вскоре может и пасть.