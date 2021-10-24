МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Инвесторы, вкладывающие в последнее время в зеленую энергетику, упустили возможность заработать на растущих акциях энергетических компаний из S&P 500, пишет The Wall Street Journal. Бумаги выросли на 54% с начала года. За последний месяц — на 19%.

По мнению аналитиков, сектор подорожал за счет резкого роста цен на энергоресурсы. Нефть выросла в цене до 86 долларов за баррель на фоне дефицита угля и газа.

Собеседник издания президент финансовой компании Apex Financial Services Ли Бейкер прогнозирует, что акции энергетических компаний вырастут еще сильнее. Финансист рекомендует, пока не избавляться от этих бумаг.