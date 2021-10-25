2021-10-25T10:10:00+03:00
2021-10-25T10:11:28+03:00
2021-10-25T10:10:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211025/835029316.html
Российский рынок акций открылся ростом на позитивном внешнем фоне
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует рост основных индексов на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04... ПРАЙМ, 25.10.2021
рынки, новости, торги, биржи, мосбиржа
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/experts/20211025/835029027.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует рост основных индексов на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,49%, до 4217,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1884,63 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 14 копеек, до 70,48 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,07 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,67%, до 85,21 доллара за баррель.