МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника демонстрирует рост основных индексов на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,49%, до 4217,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1884,63 пункта. Крепкий рубль и высокие ставки

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 14 копеек, до 70,48 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 82,07 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,67%, до 85,21 доллара за баррель.