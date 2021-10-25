МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Московская биржа планирует создать новое направление бизнеса на базе электронной платформы для внебиржевой торговли валютой NTPro, рассказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Московская биржа ранее в октябре увеличила до 29,5% свою долю в NTPro. BierbaumPro — 100%-ный владелец ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника NTPro. Акции ООО "НТ Прогресс" – главный актив BierbaumPro. Ранее биржа заключила соглашение, подразумевающие возможность дальнейшего поэтапного приобретения до 100% акций компании в течение трех лет начиная с 2020 года.

"Мы хотели бы развивать на базе NTPro создание нового направления бизнеса для Московской биржи. Мы обсуждаем возможность развития рынка форекс с помощью такого инструмента, как контракт на разницу цен различных активов, так называемый контракт на разницу, или CFD. В таком случае мы могли бы предоставить возможность агрегации цен на NTPro, а также использовать биржевой инфраструктуру для расчета ставок и рисков", — сказал Денисов на конференции ACI Russia eFX Summit 2021.

NTPro будет агрегировать ликвидность и формировать прозрачную цену на эти инструменты, но пока этот проект обсуждается на начальном этапе, пояснил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич в кулуарах конференции.

"Одна из проблем рынка форекс — не очень понятно, откуда берется цена, которая выдается клиенту. Мы всегда за прозрачность цены и считаем, что в данном случае NTPro через агрегацию потоков от регулируемых и легитимных форекс-дилеров мог бы формировать некую цену, которая будет вот такой а-ля эталонной ценой и которая, соответственно, может использоваться форекс-дилерами в общении со своими клиентами", — заключил он.