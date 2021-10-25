МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы незначительно снижаются в понедельник в ожидании отчетностей крупнейших технологических компаний, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США стабильны в ожидании корпоративных отчетов

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09% — до 35645,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 15078,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 4538,8 пункта.

На этой неделе свои финансовые результаты представят ряд крупнейших американских IT-компаний. Уже в понедельник после окончания торгов выйдет отчетность Facebook, во вторник – Microsoft, Alphabet и Twitter.

Аналитик First Rand Bank Шевон Редфорд (Siobhan Redford) отметила, что главными поводами для беспокойства на мировых рынках остаются пандемия коронавируса и высокая инфляция, которая вынуждает центробанки повышать ставки.

"Беспокойство относительно инфляции будет продолжать доминировать на рынках в этом году на фоне высоких цен на нефть. Это добавит сложностей мировым регуляторам в принятии и так сложного решения", — цитирует Редфорд газета Wall Street Journal.