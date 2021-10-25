МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись преимущественно ростом на фоне продолжающегося сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25%, до 7222,82 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,31%, до 6712,87 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,36%, до 15599,23 пункта.

Так, акции британско-китайской банковской группы HSBC Holdings подорожали в Лондоне на 1,9% после сообщения о росте чистой прибыли компании с начала года в 3,2 раза.

Кроме того, на текущей неделе европейские инвесторы будут следить за отчетами IT-гигантов. Уже сегодня будет опубликована отчетность Facebook, во вторник – Microsoft, Alphabet, Twitter и Visa, а четверг – Apple и Amazon.

"На этой неделе акцент сместился на отчет о доходах Facebook, который будет опубликован после окончания торгов (в США – ред.), а завтра за ним последуют Microsoft и Alphabet, и завершат это отчеты Apple и Amazon в четверг", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика XTB Валида Кудмани (Walid Koudmani).