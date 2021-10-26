2021-10-26T09:24:26+03:00
2021-10-26T09:24:26+03:00
2021-10-26T09:24:26+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211026/835039622.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 октября
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Ожидаемые во вторник, 26 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 15:45
EUR
Германия — Выступление... ПРАЙМ, 26.10.2021
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|15:45
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|
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|15:45
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|
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|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (август)
|19,9%
|20%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
|109,3
|108,3
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (сентябрь)
|740 тыс
|760 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (сентябрь)
|1,5%
|
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,294 млн барр
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Polymetal International plc — производственные результаты за 3кв2021
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|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ИнтерРАО — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021
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|RUB
|СИБУР Холдинг — закрытие реестра для ВОСА (17.12.21, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
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