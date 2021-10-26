МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
15:45 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
15:45 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (август) 19,9% 20%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (октябрь) 109,3 108,3
17:00 USD США — Продажи нового жилья (сентябрь) 740 тыс 760 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (сентябрь) 1,5%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,294 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Polymetal International plc — производственные результаты за 3кв2021    
  RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB ИнтерРАО — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв/9м2021    
  RUB СИБУР Холдинг — закрытие реестра для ВОСА (17.12.21, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    