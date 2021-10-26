МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Московская биржа допустила к торгам американские депозитарные акции (ADS) российской каршеринговой компании "Делимобиль", говорится в сообщении торговой площадки. ЦБ обсуждает с Мосбиржей требование по раскрытию нефинансовой информации

Биржа во вторник включила ценные бумаги в первый котировальный список.

Компания намерена разместить американские депозитарные акции (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) со вторичным листингом на Московской бирже под тикером DMOB. Ориентир цены установлен в диапазоне 10-12 долларов за ADS.

Книга заявок в рамках первичного размещения акций (IPO) компании полностью покрывает предполагаемый объем сделки, рассказал РИА Новости ранее во вторник источник в финансовых кругах.

В ходе IPO планируется размещение 20 миллионов ADS, каждая бумага эквивалентна двум обыкновенным акциям. Для организаторов сделки предусмотрен опцион доразмещения в объеме 3 миллионов ADS. Таким образом, компания может привлечь 200-240 миллионов долларов (230-276 миллионов в случае реализации опциона). "СПБ Биржа" начала публиковать первый собственный индекс

После завершения предложения в обращении будет находиться 152 миллиона обыкновенных акций "Делимобиль" (158 миллионов в случае реализации опциона). Таким образом, free float компании может составить 26,3-29,1%, а ее капитализация составит 760-912 миллионов долларов (не включая опцион).

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 18 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.

Основным бенефициаром "Делимобиля" через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96% акций) и Mikro Fund (16,89%), а также компанию D-Mobility Worldwide (13,37%) является сооснователь сервиса Винченцо Трани. У аффилированной с "ВТБ Капиталом" Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% акций. Миноритарные акционеры — Артем Сергеев (11,13%), Артур Меликян (4,23%) и Станислав Грошов (3,04%).