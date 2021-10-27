МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), дорожают лишь расписки "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки. Акции "Русала" падают на новостях о снижении продаж

По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" падает на 0,68%, до 9,21 доллара, "Новатэка" — на 1,09%, до 259,15 доллара, "Лукойла" — на 0,63%, до 106,22 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,86%, до 10,32 доллара, "Газпром нефти" — на 0,54%, до 36,95 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 1,64%, до 32,12 доллара, "Северстали" — на 0,85%, до 23,32 доллара, НЛМК — на 0,78%, до 33,02 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 1,6%, до 1,54 доллара, Сбербанка — на 1,19%, до 21,11 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 1,26%, до 103,62 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 0,12%, до 8 долларов. Бумаги "Магнита" дорожают на 1,53%, до 19,11 доллара, "Ленты" — дешевеют на 1,08%, до 3,21 доллара.