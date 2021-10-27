МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно снижаются вслед за азиатскими фондовыми рынками, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР показывают отрицательную динамику

По состоянию на 11.11 мск французский индекс CAC 40 символически рос на 0,05%, до 6770 пунктов, британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14%, до 7267,5 пункта, немецкий DAX — на 0,22%, до 15718,75 пункта.

Динамике европейских фондовых бирж в среду способствовало снижение азиатских фондовых индексов на опасениях вокруг ситуации с коронавирусом. По данным СМИ, в некоторых частях Китая наблюдаются вспышки заболеваемости COVID-19.

Снижение фондовых индексов, однако, сдерживает статистика по Германии. Так, индекс доверия потребителей к экономике страны в ноябре вырос до 0,9 пункта с пересмотренного значения октября в 0,4 пункта. Аналитики ожидали, напротив, снижения показателя до минус 0,5 пункта.

По словам старшего экономиста Pantheon Macroeconomics Мелани Дебоно (Melanie Debono), которые приводит газета Wall Street Journal, потребители остаются более оптимистичными, чем компании, но они все больше обеспокоены ростом цен и тем, как это отразится на их доходах.