МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме австралийского S&P/ASX 200, снизились в среду на фоне рисков, связанных в распространением коронавируса в регионе, свидетельствуют данные торгов. Китайская таможня обнаружила COVID на упаковках с рыбой из России

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,98% — до 3562,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,11%, до 2397,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,57%, до 25628,74 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,77% — до 3025,49 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 29098,24 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 символически вырос — на 0,07%, до 7448,7 пункта.

Трейдеры отыгрывают новости о том, что в некоторых частях Китая вновь ужесточаются карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Власти китайского города Ланьчжоу ранее уже объявили карантин.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Австралии. Инфляция в стране в третьем квартале замедлилась до 3% в годовом выражении с 3,8% во втором квартале. Аналитики ожидали замедления до 3,1%. При этом базовая инфляция ускорилась почти вдвое — до 1,3% с 0,7%. Китайские угольщики не видят перспектив

"Скачок базовой инфляции в Австралии подчеркнул усиление проблемы затрат в мировой экономике", — прокомментировал аналитик Activ Trades Андерсон Алвес (Anderson Alves), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

В четверг состоится очередное заседание Банка Японии. Инвесторы ждут от регулятора сигналов по дальнейшим мерам поддержки экономики. Аналитики прогнозируют, что центробанк сохранит процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.