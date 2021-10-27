МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд, превысив 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Нефть ускорила снижение на данных о росте её запасов в США

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 2,38%, до 58 118 рублей. Таким образом, обновлён рекорд 21 октября, когда керосин стоил на бирже 57 711 рублей.

Стоимость зимнего дизельного топлива при этом вплотную приблизилась к своему рекорду и достигла 58 392 рублей за тонну, увеличившись на 1,05%.

В то же время летнее и межсезонное дизельное топливо подешевели примерно на 0,3%, до 52 293 и 53 810 рублей за тонну соответственно, тем самым летнее — отошло от достигнутого вчера рекорда (52 416 рублей). Кроме того, стоимость мазута в среду снизилась на 1,85%, до 28 323 рублей за тонну, а сжиженный углеводородный газ (СУГ) подешевел на 1,7%, до 40 212 рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 в свою очередь выросла на 0,2%, до 53 528 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,91%, до 54 705 рублей.

Минэнерго России объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.