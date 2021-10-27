МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Курс евро немного растет по отношению к доллару накануне заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), при этом всю среду не слишком отклоняясь от уровня предыдущего закрытия и во многом повторяя картину вчерашнего дня, свидетельствуют данные торгов. Эксперты порекомендовали россиянам запастись долларами

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару растёт до 1,1597 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара. При этом утром евро укреплялся чуть больше, преодолев отметку в 1,16, но днём его курс переходил к слабому снижению. В целом же динамика в этой валютной паре слабо колебательная, как и большую часть торгового дня накануне.

Курс доллара к иене в то же время опускается до 113,82 иены за доллар со 114,14 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 93,88 пункта.

В четверг пройдет заседание ЕЦБ, по итогам которого центробанк объявит свои решения относительно учётной ставки. Трейдеры также ожидают сигналов, указывающих на дальнейшее направление монетарной политики регулятора.

По словам главного экономиста Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингема (Andrew Kenningham), которого цитирует газета Wall Street Journal, стагфляция будет сохраняться в еврозоне, и потребительские цены за октябрь, вероятнее всего, еще больше вырастут. В то же время аналитик отметил, что, несмотря на подобную обстановку, от ЕЦБ не ожидается каких-либо решений об изменении монетарной политики, поскольку регулятор по-прежнему рассматривает рост цен как временное явление.

Также в четверг будут опубликована предварительная оценка ВВП США за прошлый квартал. Аналитики полагают, что американская экономика выросла на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале.