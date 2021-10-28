МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в четверг по основным индексам на фоне снижения котировок нефти и газа, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть немного замедлили снижение на ослаблении доллара

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,94% — до 4189,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1880,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск снижался на 39 копеек — до 70,25 рубля, курс евро рос на 15 копеек, до 82,08 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,11% — до 82,94 доллара за баррель.

Фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубов впервые с 27 сентября, падала к уровню среды на 14%.