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https://1prime.ru/Financial_market/20211028/835067485.html
Российский рынок акций упал на фоне снижения котировок нефти и газа
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Российский рынок акций упал в четверг по основным индексам на фоне снижения котировок нефти и газа, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 28.10.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, ртс, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в четверг по основным индексам на фоне снижения котировок нефти и газа, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,94% — до 4189,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1880,37 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск снижался на 39 копеек — до 70,25 рубля, курс евро рос на 15 копеек, до 82,08 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,11% — до 82,94 доллара за баррель.
Фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубов впервые с 27 сентября, падала к уровню среды на 14%.