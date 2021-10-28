МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером растет к доллару, но ушел в минус против евро, отыгрывая ослабление валюты США после выхода данных по ВВП страны. Цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубов

Продолжающая дешеветь нефть сдерживает попытки восстановления курса рубля после ощутимого провала в среду.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.05 мск снижался на 40 копеек до 70,24 рубля, курс евро прибавлял 12 копеек, до 82,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОВАЛА

На российском валютном рынке в четверг отмечаются попытки коррекционного отскока рубля после провала в среду, когда многие игроки решили срочно откупить существенно подешевевшие доллары и евро. В среду эти резервные валюты подскочили на 1,14 рубля и на 1,33 рубля, соответственно.

Впрочем, во второй половине дня свою роль в курсовую динамику внесло резкое ослабление доллара на форексе после выхода слабых макроэкономических данных по США — евро растет на 0,72% до 1,1688 доллара. Американский ВВП в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 2,7%. Во втором квартале ВВП вырос на 6,7%.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,5%, до 93,3 пункта.

Сохраняющийся на рынке нефти понижательный тренд сдерживает коррекцию рубля вверх. Так, нефть марки Brent падает вечером на 0,9% до 83,1 доллара за баррель, впрочем, отойдя вверх на фоне слабого доллара от обновленного в четверг минимума с 7 октября (81,62 доллара).

Участники торгов, кроме данных о росте на прошлой неделе запасов нефти на 4,3 миллиона баррелей, отыгрывают и перспективы возобновления "ядерных" переговоров Ирана со странами Евросоюза. Их успешный ход поддержит снятие санкций с Исламской республики и ускорит процесс возврата поставок иранской нефти на мировой рынок.

Мягкие решения ЕЦБ, принятые в четверг, способствуют сохранению аппетита к риску. Регулятор на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Базовые параметры программы выкупа активов (PEPP) оставлены без изменений: объем — 1,85 триллиона евро, срок действия — минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.

В итоге, доллар снижается к рублю на 0,6%, евро прибавляет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,8 тысяч за баррель сорта Brent. Кишиневская стратегическая операция: у "Газпрома" хотят отнять активы

ПРОГНОЗЫ

Позитивное влияние налогового периода октября на рубль постепенно сходит на нет, а динамика на рынке рублевого долга вновь стала негативной, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Краткосрочно прогноз по курсу доллара смещается в сторону значений около 71 рубля", — оценивает он.

Позиции рубля остаются достаточно устойчивыми на фоне ужесточения процентной политики ЦБ, считает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

"После вышедших накануне данных по инфляции вблизи 8% существенно повышается вероятность расширения шага повышения ключевой ставки на заседании в декабре до 1 процентного пункта. На развивающихся рынках наблюдается схожая ситуация и реакция регуляторов, что может дополнительно способствовать жестким действиям со стороны российского ЦБ. Так, центробанк Бразилии поднял ставку сразу на 1,5 процентного пункта до 7,75%, реагируя на резкий всплеск инфляции до двузначных отметок", — добавляет он.

На следующей неделе пройдет заседание ФРС, на котором может быть раскрыта информация по поводу объемов и сроков сокращения программы выкупов актива, рассуждает Игорь Евсин из УК "Альфа-Капитал".

"Несмотря на то, что в текущий сезон публикации отчетности компании показывают хорошие результаты, прогнозы менеджмента очень осторожны в связи с неопределенностью относительно роста американской экономики. Поэтому ФРС будет продолжать придерживаться "голубиной" риторики, а доллар на следующей неделе может немного ослабнуть. Прогноз по курсу на конец текущей недели: 69-70 рублей за доллар", — оценивает он.