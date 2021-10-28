МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись без единой динамики после заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал на фоне снижения котировок нефти и газа

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,05%, до 7249,47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,75%, до 6753,52 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,06%, до 15696,33 пункта.

По итогам заседания в четверг ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне и оставил параметры программы выкупа активов (PEPP) без изменений. В то же время глава центробанка Кристин Лагард отметила, что считает возможным в марте 2022 года завершить специальную программу покупки активов PEPP.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Инфляция в стране в октябре в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 4,5% с 4,1% месяцем ранее и обновила максимум с 1993 года.

Росту французского индекса способствовала отчетность концерна Airbus, чья чистая прибыль в январе-сентябре составила 2,6 миллиарда евро против убытка годом ранее. По итогам третьего квартала компания также показала прибыль. Акции Airbus подорожали на 1,8%.