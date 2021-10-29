МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики на различных факторах, свидетельствуют данные торгов. Фондовый рынок США закрылся на новых максимумах

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3523,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,87%, до 2382,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,66%, до 25387 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 1,41%, до 7325,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,09%, до 28843,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,69%, до 2988,96 пункта.

Азиатские инвесторы в пятницу оценивают ряд различных факторов. Так, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,8%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Кроме того, на китайских фондовых рынках возобновился оптимизм по поводу ситуации с застройщиком Evergrande. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, внимание, вероятно, будет уделено China Evergrande после новостей о том, что компания выплачивает еще один просроченный платеж по процентам и избегает еще одного официального дефолта. "Это может помочь восстановить некоторую уверенность в краткосрочной перспективе, выиграв больше времени для дальнейшей реструктуризации, которая может произойти в виде продажи активов", — добавили эксперты.

Тем не менее, рынки сохраняют опасения по поводу новых вспышек заболеваемости COVID-19 в некоторых частях Китая, что может негативно повлиять на состояние экономики и привести к ряду ограничительных мер.

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