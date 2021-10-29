ВАШИНГТОН, 29 окт — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в ноябре

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) прибавил 0,25% и достиг 35819,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,33%, до 15498,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4605,37 пункта.