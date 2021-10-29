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https://1prime.ru/Financial_market/20211029/835076345.html
Биржи США закрылись ростом основных индексов
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Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) прибавил 0,25% и достиг 35819,33... ПРАЙМ, 29.10.2021
индексы, рынки, новости, биржи, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 29 окт — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) прибавил 0,25% и достиг 35819,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,33%, до 15498,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4605,37 пункта.