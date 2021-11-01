МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (ноябрь) 0,1% 0,1%
8:50 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
10:20 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 58,1 58,2
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 53,5 53,5
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 58,2 58,2
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 58,5 58,5
14:20 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь) -0,021  
16:00 EUR Выступление Б. Бальца из Бундесбанка    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,318 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за сентябрь 2021    
  RUB Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 3кв2021    
  RUB Юнипро — СД (рекоменд. по див-дам 9м2021) 0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020  
  RUB ЧКПЗ /Челябинский кузнечнопрессовый завод/ — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам) 190 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0 (фин) (ао, ап) — див-д 2020  