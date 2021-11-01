МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно вырос в понедельник по основным биржевым индексам на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,72%, до 4221,49 пункта, а долларовый фондовый индекс РТС — на 1,26%, до 1866,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 29 копеек, до 71,25 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 82,57 рубля.

Рынок нефти повышается на 1,1%, до 84,64 доллара за баррель сорта Brent. Ведущие европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории.