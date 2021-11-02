МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал торги вторника в умеренном плюсе на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть колеблются без единой динамики

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,28% — до 4232,18 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,11% — до 1865,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 10 копеек — до 71,46 рубля, курс евро повышается на 1 копейку — до 82,94 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,5%, торгуясь чуть выше психологической отметки 85 долларов за баррель.