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https://1prime.ru/Financial_market/20211102/835101421.html
Российский рынок акций открыл торги ростом
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Индекс Мосбиржи начал торги вторника в умеренном плюсе на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,28% — до 4232,18... ПРАЙМ, 02.11.2021
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал торги вторника в умеренном плюсе на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,28% — до 4232,18 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,11% — до 1865,07 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 10 копеек — до 71,46 рубля, курс евро повышается на 1 копейку — до 82,94 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,5%, торгуясь чуть выше психологической отметки 85 долларов за баррель.