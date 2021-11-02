МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник не показывают заметной динамики после обновления исторических рекордов днем ранее, рынки ожидают итоги ноябрьского заседания Федрезерва, в то время как акции Tesla падают в цене после комментария главы компании Илона Маска о сделке с Hertz, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к рублю растет третий день подряд

По состоянию на 16.36 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08%, до 35941,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,05%, до 15588,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,09%, до 4617,97 пункта. Днем ранее все три индекса обновили свои исторические максимумы, в том числе Dow Jones впервые поднялся выше 36 тысяч пунктов.

Днем ранее основные индексы Уолл-стрит обновили исторические рекорды на фоне сильного сезона отчетностей. Компании США продолжают демонстрировать хорошие результаты по итогам минувшего квартала: так, в ходе торгов акции фармацевтической фирмы Pfizer дорожают на 2%, выручка и прибыль компании в третьем квартале оказались сильнее прогнозов рынка.

Трейдеры также ожидают итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 2-3 ноября. Инвесторы ожидают от регулятора объявления о старте сворачивания выкупа активов с рынка, а уже со следующего года — увеличения ставки. При этом на рынке присутствуют сомнения вокруг политики ФРС на фоне последней макростатистики, которая указывает на более слабый рост ВВП США в третьем квартале, чем ожидалось ранее.

"Внимание переключилось к центробанкам, поскольку мы готовимся к объявлению о сворачивании от Федрезерва и возможному повышению ставки Банком Англии", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp). Эксперт отмечает, что такие ожидания сигнализируют о выходе из критической фазы по мере восстановления экономики и роста инфляции. Инвесторы в ожидании решения ФРС

Акции Tesla падают в стоимости на 3,5% после многодневного ралли, в ходе которого капитализация компании превысила триллион долларов, цена акций обновила исторический рекорд, а Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов. Ранее Маск написал в Twitter, что Tesla пока не подписала контракт с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк автопрокатчика. О сделке Tesla сообщила 25 октября, в прошлый понедельник.