МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился во вторник на фоне сокращения стоимости нефти и металлов, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,33%, до 4207,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1850,83 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск рос на 6 копеек, до 71,62 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 82,97 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,55% — до 84,24 доллара за баррель. Фьючерсы на металлы также заметно снижаются, при этом фьючерс на серебро падает на порядка 2,5%.