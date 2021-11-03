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https://1prime.ru/Financial_market/20211103/835116640.html
Российский рынок акций снижается на внешнем негативе
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Российский рынок акций снижается в начале торгов среды на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,43%, до 4189,65... ПРАЙМ, 03.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов среды на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,43%, до 4189,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1843,54 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 6 копеек, до 71,56 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 82,90 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1% — до 83,88 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы умеренно снижаются.