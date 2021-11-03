МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов среды на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Торги иностранными бумагами на "СПБ Бирже" в октябре резко выросли

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,43%, до 4189,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1843,54 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 6 копеек, до 71,56 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 82,90 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1% — до 83,88 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы умеренно снижаются.