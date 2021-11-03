МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США слабо меняются в среду, в то время как инвесторы ожидают оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы слабо меняются после выхода статданных

По состоянию на 13.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 35901 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — растёт на 0,08%, до 15974 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускается на 0,08%, до 4619,75 пункта.

Инвесторы сосредоточили внимание на заседании ФРС США, итоги которого будут опубликованы позднее в среду. Рынки ожидают, что регулятор объявит о сокращении программы выкупа финансовых активов с рынка и о сохранении учётной ставки на уровне 0-0,25% годовых, но до подтверждения этого не проявляют активности, опасаясь сюрпризов, учитывая, например, неснижающуюся повышенную инфляцию.

Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла в ожидании комментариев относительно инфляции, сказал газете Wall Street Journal стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).

"Сегодня Пауэлл должен отделить время сокращения выкупа активов от времени повышения процентных ставок. Они (представители регулятора — ред.) хотят подчеркнуть, что зависят от (макроэкономических — ред.) данных и что они готовы быть терпеливыми", — также отметил он.