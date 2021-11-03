МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается при падающих нефтяных котировках, а основной его индекс почти всю сессию торгуется ниже 4200 пунктов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.24 мск снижается на 0,67%, до 4179,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,32% до 1826,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 57 копеек, до 72,07 рубля, курс евро — на 70 копеек, до 83,50 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,9%, до 83,1 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Динамику заметно хуже рынка демонстрируют акции "Татнефти" — обыкновенные дешевеют на 1,38%, префы — на 1,52%, ПИКа (-1,52%), Petropavlovsk (-1,92%).

Также видны продажи во "флагманах" отечественного рынка акций: обыкновенные акции Сбербанка теряют 1,31%, "Газпрома" — 0,63% "Роснефти" — 1,63%.

При этом с существенным плюсом торгуются акции "Акрона"(+2,95%), "Детского мира"(+1,72%) и АФК "Система"(+1,41%).

ПРОГНОЗЫ

Перед длинными выходными участники торгов предпочитают закрывать позиции, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Дополнительным негативом выступает отсутствие торгов на рынке акций РФ в четверг, что создает риски негативного старта в пятницу, заставляя многих инвесторов сокращать позиции в акциях или воздерживаться от их открытия, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Рынок акций сегодня вновь накрыла волна распродаж на фиксации прибыли участниками рынка перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором регулятор определит условия сворачивания программы монетарного стимулирования и даст ориентиры борьбы с инфляцией, добавляет Владимир Соловьев из Промсвязьбанка, ожидая продолжения снижения индекса Мосбиржи к уровню 4150 пунктов.

"Вечером станет известен итог заседания ФРС. Сюрпризов не ожидается, но американский регулятор может высказать повышенную тревожность относительно инфляции, что увеличит риски более агрессивного сокращения стимулов", — поясняет Кочетков.

При этом другой ключевое событие недели — заседание ОПЕК+ в четверг — менее принимается во внимание инвесторами, поскольку от него неожиданностей совсем не ждут.

"Большинство экспертов сходится во мнении, что альянс продолжит наращивать добычу темпами 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно и не прислушается к призывам США и других крупных стран-потребителей нефти обеспечить более быстрое восстановление предложения", — заключает Сергей Кауфман из "Финама".