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https://1prime.ru/Financial_market/20211103/835125505.html
Французский индекс CAC40 обновил исторический максимум
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Французский фондовый индекс CAC 40 растет в среду 3 ноября, обновив исторический максимум впервые с сентября 2000 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.38 мск... ПРАЙМ, 03.11.2021
рынки, новости, европа, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Французский фондовый индекс CAC 40 растет в среду 3 ноября, обновив исторический максимум впервые с сентября 2000 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.38 мск индекс рос на 0,26%, до 6944,89 пункта. Минутами ранее показатель достигал рекордного значения в 6947,96 пункта.