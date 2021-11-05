ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок завершил торги четверга разнонаправленным движением котировок, осмысливая благоприятные корпоративные новости и менее радужную макроэкономическую статистику. Цена на газ в Европе к закрытию снизилась до $865 за тысячу кубометров

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,09%, до 36 124,23 пункта. Индексы широкого рынка S&P 500 и высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, в очередной раз обновили исторические максимумы, поднявшись, соответственно, на 0,42%, до 4 680,06 пункта и на 0,81%, до 15 940,31 пункта.

В лидерах рынка оказался американский производитель полупроводников Qualcomm, чьи акции подорожали почти на 13% благодаря высоким финансовым показателям.

Настроение инвесторов омрачил дефицит торгового баланса США, который в сентябре вырос до 80,9 миллиарда долларов — более чем на 11% по сравнению с августом благодаря снижению экспорта и увеличению импорта. Аналитики ожидали роста лишь до 80,5 миллиарда долларов.