МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в пятницу перед публикацией данных рынка труда, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи остаётся в "красной" зоне

По состоянию на 15.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,14%, до 36057 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,15%, до 16355 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 4683,5 пункта.

Участники торгов демонстрируют оптимизм в ожидании макроданных. Эксперты прогнозируют снижение безработицы в стране до 4,7% в октябре с 4,8% в сентябре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, согласно их прогнозу, выросло на 450 тысяч после роста на 194 тысячи месяцем ранее.