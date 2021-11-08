МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый торговый день недели усиливает рост вслед за дорожающей нефтью, основной торговый индекс закрепился выше 4200 пунктов, следует из данных Московской биржи.

"После праздников и нерабочих дней на российском рынке вновь стали преобладать покупки, а индекс Мосбиржи уже в начале торгов вернулся к уровню выше 4200 пунктов. Способствует улучшению настроений рост цен на энергоносители", — комментирует Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.35 мск рос на 0,88% — до 4211,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,64%, до 1859,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 7 копеек — до 71,33 рубля, курс евро снижается на 2 копейки — до 82,48 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,21% — до 83,74 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Российский рынок акций растет широким фронтом, большинство акций находятся в зеленой зоне. Динамику лучше рынка показывают бумаги "Мечела" (обыкновенные акции растут на 3,83%, префы на 2,05%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза"(+2,45%) и "Алросы"(+1,73%).

Отдельно стоит отметить расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+5,25%). Цена расписок продолжает бить рекорды и достигла отметки 8 500 рублей, прибавив с начала ноября уже около 16%.

На отрицательной территории в то же время торгуются акции ПИКа (-1,05%), ВТБ (-0,62%) и "Русгидро" (-0,57%).

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что поддержку рисковым активам, в частности, продолжают оказывать сильные данные по рынку труда США, вышедшие в конце прошлой недели.

По мнению эксперта, при дальнейшем сохранении у инвесторов аппетита к риску индекс Мосбиржи протестирует сопротивление на отметке 4260 пунктов.

"Существенных внешних событий на вторую половину дня не ожидается, поэтому российский рынок вполне способен сохранить свой настрой до финиша регулярной сессии. Если индекс Мосбиржи сможет удержаться выше 4200 пунктов, то открываются перспективы на движение в сторону исторического максимума около 4292 пунктов", — прогнозирует в свою очередь Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".