МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на сохранении инфляционных опасений, свидетельствуют данные торгов. Биржи США закрылись ростом основных индексов

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% — до 3497,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,33% — до 2425,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,07% — до 24745,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,1% — до 7445,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2953,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,67%, до 29308,71 пункта.

Потребительские цены в мире продолжают расти, увеличивается стоимость энергоносителей, сохраняются риски перебоев в поставках. На этом фоне на рынках усиливаются опасения за перспективы мировой экономики в целом. Все это оказывает давление на котировки.

Инвесторы оценивают, какой будет политика центробанков при таких условиях. В понедельник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл еще раз подтвердил, что сокращение программы выкупа активов не является сигналом к возможному повышению ставки. В то же время Пауэлл заверил, что регулятор использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня.

"Таким образом, мы можем сделать вывод, что ФРС, как и рынок, не на 100% уверена, как будет развиваться динамика инфляции. Если ценовое давление останется повышенным, то в следующем году ФРС должна будет учесть это…", — сказал агентству Франс Пресс представитель National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).