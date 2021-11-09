Основные фондовые индексы АТР преимущественно снижаются на сохранении инфляционных опасений
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на сохранении инфляционных опасений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% — до 3497,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,33% — до 2425,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,07% — до 24745,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,1% — до 7445,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2953,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,67%, до 29308,71 пункта.
Потребительские цены в мире продолжают расти, увеличивается стоимость энергоносителей, сохраняются риски перебоев в поставках. На этом фоне на рынках усиливаются опасения за перспективы мировой экономики в целом. Все это оказывает давление на котировки.
Инвесторы оценивают, какой будет политика центробанков при таких условиях. В понедельник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл еще раз подтвердил, что сокращение программы выкупа активов не является сигналом к возможному повышению ставки. В то же время Пауэлл заверил, что регулятор использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня.
"Таким образом, мы можем сделать вывод, что ФРС, как и рынок, не на 100% уверена, как будет развиваться динамика инфляции. Если ценовое давление останется повышенным, то в следующем году ФРС должна будет учесть это…", — сказал агентству Франс Пресс представитель National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril).
https://1prime.ru/Financial_market/20211109/835155891.html