МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем компенсировал утреннее снижение курса и затем вышел в плюс против основных резервных валют, опираясь на преобладающий внешний позитив. Нефть дорожает на ослаблении доллара

Повышение нефтяных цен и большинства западных фондовых индексов поддерживают это движение курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.16 мск снижается на 30 копеек, до 70,90 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 82,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра доллар и евро максимально дорожали до 71,36 и 82,76 рубля соответственно.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

На российском валютном рынке во вторник днем отмечается повышение курса рубля против основных резервных валют. При этом внешний фон — преимущественно позитивен, что помогло рублю компенсировать утренние потери.

Так, цена на нефть марки Brent прибавляет 0,4%, достигая 83,7 доллара за баррель. Котировки "черного золота" растут третью торговую сессию подряд после недавнего решения ОПЕК+ не наращивать добычу нефти сверх плана (на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц).

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается в пределах 0,1%, цепляясь за круглую отметку 94 пункта. Это сигнализирует об аппетите к риску.

Об этом же свидетельствует и повышение большинства западных фондовых индексов. Глава ФРС США Джером Пауэлл заверил, что регулятор использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня, но при этом сокращение программы выкупа активов — ещё не сигнал к возможному повышению ставки рефинансирования.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую восстановительную динамику: ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи повышается вторую сессию подряд, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", говоря о факторах курсообразования рубля.

В итоге курсы доллар и евро снижаются к рублю на 0,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 5,95 тысячи за баррель сорта Brent. General Electric планирует разделиться на три компании

ПРОГНОЗЫ

"Российская валюта избавилась от относительной слабости предыдущей сессии, неплохо отыгрывая улучшение внешнего фона. Доллар проверяет на прочность уровень поддержки 71 рубль", — констатирует Бабин.

Спрос на рубль будет постепенно повышаться, прежде всего со стороны экспортеров, продающих валюту, считает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

Если производственная инфляция в США окажется не очень высокой, курс доллара закрепится ниже 71 рубля, поскольку риски ужесточения кредитно-денежной политики ФРС уменьшатся, заключает он.