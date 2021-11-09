МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа повысила верхнюю границу ценового коридора для торговли и диапазона оценки рыночных рисков акций компании "Русал", следует из сообщения торговой площадки. Рубль перешел к росту на преобладании внешнего позитива

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 09.11.2021, 16-34 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 77.57) и диапазона оценки рыночных рисков (до 83.326 рубля, эквивалентно ставке 21.25%) ценной бумаги RUAL (РУСАЛ ОК МКПАО ао)", — говорится в сообщении.

К 16.40 мск котировки акций "Русала" растут на бирже на 6,9% — до 73,95 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек.