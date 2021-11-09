МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Курс доллара во вторник вечером снижается и к евро, и к иене, трейдеры ожидают публикацию ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1605 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1586 доллара, курс доллара к иене опускался до 112,78 иены за доллар со 113,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 93,93 пункта.

Ключевым событием среды станет публикация данных о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в октябре до 5,8% с 5,4%, что может стать рекордом с 1990 года.

"Основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к новостям об инфляции. Из-за роста цен на энергоносители и проблем в цепочках (производственных — ред.) поставок она, вероятно, ускорится", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam).

Кроме того, выйдет и информация о числе заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю, которое, как полагают аналитики, снизится на 4 тысячи, до 265 тысяч заявок. Также позднее будет опубликована статистика по бюджету США в октябре. В сентябре дефицит бюджета страны составил 62 миллиарда долларов.